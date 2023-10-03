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3,4 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках 30 сентября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Это более чем в два раза меньше, чем неделей ранее

Фото: мэрия Барнаула

3,4 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 30 сентября на шести площадках, сообщили в мэрии.

Горожане покупали овощи, мясо и иную продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других городов и районов края.

Следующие ярмарки проведут 7 октября по следующим адресам:

  • пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ “Россия”);
  • ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
  • площадь Народная;
  • ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед рестораном “Опера”);
  • ул. Чайковского, 21а (р.п. Южный, площадь перед ДК “Южный”).

Напомним, 23 сентября на аналогичных ярмарках жители города потратили 7,8 млн рублей.

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