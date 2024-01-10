35-летний мужчина пропал в Алтайском крае

С 28 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно.

Источник фото: Катунь 24

Пропал 35-летний житель Барнаула Андрей Владимирович Кокорин.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: темно-синяя куртка, светло-коричневые ботинки, темно-синяя шапка.

С 28 декабря 2023 года местонахождение мужчины неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» .

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Взято отсюда.

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