35-летний водитель без прав врезался в стелу АЗС и перевернулся в Турочакском районе Республики Алтай

ДТП произошло 8 марта, около 11:20. Мужчина ехал на Suzuki XL со стороны села Ускуч в направлении села Кебезень, но по пути не справился с управлением из-за неправильно выбранной скорости.

В результате аварии автомобилиста увезли в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

Во время разбирательства установили, что у него нет водительских прав. В отношении сельчанина составили административный протокол.

Фото: МВД по Республике Алтай

Взято отсюда.

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