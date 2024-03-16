35 тысяч детей родилось со дня открытия краевого перинатального центра «ДАР»

10 марта родился 35-тысячный младенец в перинатальном центре «ДАР» Алтайского края. У молодой семейной пары из Барнаула родилась первая дочь Ангелина. Ее вес 3290 граммов, рост 53 см.

Счастливых родителей поздравила заведующая акушерским физиологическим отделением Марина Надеева, которая наблюдала за здоровьем молодой мамы после родов. 14 марта женщину с дочкой выписали домой, рассказали в медучреждении.

Как отмечают в центре, за первые два месяца 2024 года в Алтайском крае на свет появились 2775 малышей. Девочек родилось чуть больше 1297, а мальчиков 1278. 1913 мам родили до 35 лет, 662 — после 35 лет.

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Взято отсюда.

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