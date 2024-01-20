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3,5 тысячи барнаульцев окунулись в ледяную прорубь на Крещение

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Мероприятия по случаю праздника прошли на Оби в районе Речного вокзала и на озере Пионерское в Борзовой Заимке

3,5 тысячи барнаульцев окунулись в ледяную прорубь на Крещение

Крещение-2024 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почти 3,5 тысячи барнаульцев окунулись в прорубь на Крещение Господне 19 января. Об этом рассказали в мэрии.

“В местах обрядовых крещенских купаний на водоемах приняли участие более 7 тысяч горожан, не побоялись окунуться в ледяную воду 3458 человек”, – говорится в сообщении.

Для проведения праздника в городе оборудовали две зоны с купелями: на Оби в районе Речного вокзала и на озере Пионерское в Борзовой Заимке.

Безопасность здесь обеспечивали сотрудники городских служб. Прошел праздник без происшествий. Сейчас все купели уже закрыты.

город Горняк

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