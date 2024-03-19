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37% соискателей из Алтайского края не выходят на связь после предложения работы

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37% соискателей из Алтайского края не выходят на связь после предложения работы

Такая ситуация остается главной причиной несостоявшегося трудоустройства в регионе

Аналитики крупных рекрутинговых компаний в рамках совместного исследования проанализировали данные несостоявшегося трудоустройства в России и, в частности, в Алтайском крае и выяснили самые распространенные причины.

Так, в Алтайском крае 37% кандидатов, которые прошли собеседование и получили приглашение, в дальнейшем не вышли на работу или перестали выходить на связь с представителями компании. Гостинг (ситуация, когда кандидат пропадает после получения предложения о работе или не приходит в первый рабочий день) был и остается главной причиной несостоявшегося трудоустройства в регионе.

Чаще всего с гостингом сталкивались работодатели из области здравоохранения и социальных услуг (18,0% отказов в трудоустройстве в этой отрасли связаны с таким поведением кандидатов), а также компании оптовой и розничной торговли (17,3%), девелоперы (16,5%), гостинично-ресторанный бизнес (15,7%), ЖКХ (14,2%).

Отмечается, что работодатели стали реже отказывать соискателям из-за недостаточной квалификации на фоне дефицита персонала.

– Компании осознают ограничения и теперь все чаще готовы брать на работу перспективных замотивированных кандидатов, которые быстро обучатся и будут более лояльны компании. Тем более сейчас так много инструментов для быстрого обучения, – рассказала директор рекрутинговой компании.

Чаще всего из-за несоответствия требованиям вакансии отказывали работодатели из добывающей отрасли (72,3% от всех причин), а также в образовательных учреждениях и EdTech (61,1%), в энергетических компаниях (61,0%).

Одна из наиболее редких причин отказов – возраст кандидата, на нее приходится 4% случаев в Алтайском крае.

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Взято отсюда

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