3,8 миллиона рублей выделено на поощрение лучших сельских учреждений и их работников

Лучшие сельские учреждения и специалисты сферы культуры Алтайского края в этом году получат весомую поддержку. На их поощрение из федерального бюджета выделено 3,8 миллиона рублей.

Премии в размере 100 тысяч рублей получат 27 лучших сельских учреждений культуры и по 50 тысяч рублей – 22 выигравших специалиста.

В региональном Минкульте напоминают, что 12 января стартовал прием заявок (он продолжится до 2 февраля) на участие в конкурсном отборе по трем направлениям: культурно-досуговая деятельность, библиотечное и музейное дело. Адресная поддержка сферы продолжается с 2013 года, когда был подписан президентский указ. Сегодня это одна из опций нацпроекта «Культура».

Фото: Андрей Каспришин

Любопытно, что периодичность подачи заявок для победителей – пять лет.

Как сообщила главный специалист Министерства культуры Алтайского края, секретарь комиссии по отбору заявок Тамара Евсеева, такой срок определен, чтобы уравнять шансы на победу для всех конкурсантов:

– Фактор немаловажный для нашего региона, занимающего 5-е место в России по количеству учреждений культуры. При этом есть районы, побеждающие ежегодно – Шипуновский, Кулундинский, Зональный, Змеиногорский, Благовещенский… Вы спросите, как такое может быть при пятилетней периодичности? Территория одна – учреждения разные. А сам этот факт красноречиво говорит о том, что талантливый человек талантлив во всем. Ведь те же муниципалитеты можно видеть в лидерах других сфер – экономики, сельского хозяйства, образования…

Судейство кому-то может показаться категорией субъективной. Ведь кому-то нравится спектакль (концерт, шоу, мастер-класс и т. д.), а кому-то – нет. Но культура объективна, вопреки расхожему мнению. Справедливости ради, победители определяются по совокупности критериев, отраженных отраслевой программой. Среди них – достижения в работе, посещаемость мероприятий, индивидуальность стиля, уникальность разработок, межведомственное взаимодействие и т.д. Побеждает тот, кто набрал максимальное число баллов. Таким образом, при судействе исключаются погрешности так называемого человеческого фактора.

Подробнее об условиях проведения конкурса можно узнать на сайте Минкультуры Алтайского края в разделе «Конкурсы и гранты».

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Взято отсюда.

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