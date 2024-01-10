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4 человека погибли и 65 пострадали в ДТП в Алтайском крае с начала 2024 года

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C 1 по 8 января в регионе зафиксировали более 4,5 тысячи нарушений ПДД

4 человека погибли и 65 пострадали в ДТП в Алтайском крае с начала 2024 года

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 1 по 8 января 2024 года произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 4 человека и 65 пострадали, в том числе 17 детей.

Как пишет “Катунь 24”, основными причинами ДТП являлись выезд на встречную полосу, несоблюдение автомобилистами дистанции и бокового интервала, а также несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

Всего за указанный период в крае зафиксировали более 4,5 тысячи нарушений ПДД. 193 водителя при этом были пьяны, а 23 из них попались на таком уже не впервые.

7 января на Чуйском тракте рядом с местом гибели Михаила Евдокимова произошло ДТП, в котором погибли два человека.

новости Алтайский

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