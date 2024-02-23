Воспитатели хотели «отменить» ребенка, но не песню к 23 Февраля

23 февраля 2024, 09:30101Написать комментарий

На днях в Красноярске прогремел скандал в детском саду № 21. Девочкам дали учить песню о нежеланных дочках для поздравления отцов с 23 Февраля. Родители возмутились и даже дошли до заведующей, но песню не отменили, попытались «отменить» ребенка. Однако в разговоре с журналистами в дошкольном учреждении заявили, что такую песню дети всё же петь не будут. Почему родители так озадачены? Действительно ли с текстом что-то не так? Корреспондент NGS24.RU Полина Бородкина поговорила с отцами и психологами и узнала, в чем они усматривают вред от этой песни.

«Забирайте что дают»

Новость всполошила красноярскую общественность 14 февраля. Тогда обеспокоенные родители одной из групп детского сада № 21 сообщили редакции NGS24.RU, что девочкам дали учить песню о нежеланных дочках для поздравления отцов с 23 Февраля. Песня называется «Песня про папу и дочку», в ней лирическая героиня рассказывает, что папа горевал, когда в семье родилась дочка, а не сын. Позже он пытается привить ей «мальчишеские» интересы вроде игры с машинками и футбола. Но девочка хочет играть с куклами. Вот ее текст, автор которого Татьяна Мухаметшина:

День, когда семье родной Бог меня послал,

Говорят, что папа мой очень горевал,

Говорят, четыре дня он не пил, не ел,

Потому что не меня, мальчика хотел.

Но ему сказали сразу, это вам не стол заказов,

Не задерживайтесь тут, забирайте что дают.

Но ему сказали сразу, это вам не стол заказов,

Не задерживайтесь тут, забирайте что дают.

Только о своей мечте папа не забыл,

Оказалось, он в семье всех упрямей был,

До сих пор ему не лень вот уж сколько лет

Приносить мне каждый день новый пистолет.

Я уже играть устала, заводные самосвалы

И к футбольному мячу подходить я не хочу.

Я уже играть устала, заводные самосвалы

И к футбольному мячу подходить я не хочу.

Как же мне упрямому папе рассказать,

Где на всех желающих мальчиков набрать.

У кого-то девочки тоже быть должны,

Для чего-то ведь они на земле нужны.

Завтра папу я с надеждой обниму за шею нежно,

Он, конечно, всё поймет, завтра куклу принесет

Завра папу я с надеждой обниму за шею нежно,

Он, конечно, всё поймет, и мне куклу принесет.

По сути, песня буквально говорит о том, что девочки могут быть нежеланными в семьях, а из-за несовпадения ожиданий отцов с реальностью, родители могут воспитывать дочек как сыновей.

Родители, мягко говоря, были удивлены выбором песни. Они рассказали, что им всегда нравились утренники в детских садах и что с таким столкнулись впервые. В общем чате родители начали возмущаться, одна из мам дошла до заведующей, но песню отменить не хотели, хотели отменить ребенка в этом мероприятии — предложили, чтобы ребенок эту песню не пел. Некоторым родителям пришлось объяснять своим детям, почему папа «четыре дня не пил, не ел».

Гневу родителей дошколят не было предела, и они обратились в СМИ, поэтому детскому саду пришлось объясняться уже в разговоре с журналистами. Там рассказали NGS24.RU, что песню дали для ознакомления с разными музыкальными жанрами.

— Это шуточная песенка. Мы ее для ознакомления ребятишкам дали, чтобы показать разные жанры музыкальных произведений. На утреннике она не будет звучать, так как не подходит под формат нашего мероприятия. Петь будут песню «Наша Родина сильна», — сказала заместитель заведующей детским садом.

В разговоре с NGS24.RU одна из мам, которая водит дочь в одну из групп этого детского сада, уточнила, что День защитника Отечества в дошкольном учреждении отпраздновали в среду, 21 февраля, но дети ничего не пели.

— Мы на больничном. Я смотрела видео, которые отправляли в чат. Детей мало, песен почти не пели. Может, им [персоналу детского сада] сыграло это на руку, что большинство на больничном, и они эту песню решили убрать из программы и своими силами как-то пытались устроить праздник. Игры были, стихи, — рассказала женщина. — Еще до праздника подошла к воспитателю. В итоге: «Вы себе надумываете, это шуточная песня! Мы их дали тем девочкам, у кого нет брата. Не хотите эту песню, ну тогда ребенок не будет петь. Других нет». Муж в шоке, я в шоке. Зачем такие мысли вкладывать в ум растущей девочки, непонятно.

Папам тоже было не по себе от такой песни. Как же можно своему ребенку даже намекнуть, что хотели не девочку, а мальчика?

— Неприемлемая реакция отца. И поступки с игрушками. Такое впечатление, что сын — это хорошо, дочь — это плохо. В таком возрасте не каждый ребенок сможет эмоционально воспринять данную песню. В дальнейшем может думать, что папа и правда хотел сына. Не знаю. Правда не знаю. Если убрать первый куплет, может, и воспринял бы как шутку, но в таком виде — точно нет, — высказался отец девочки, которая ходит в одну из групп этого детского сада.

Реакция папы понятна, но председатель совета отцов Красноярского края Олег Окладников считает, что общество фокусируется не на том.

Мужчины не хотят не только дочерей

Председатель совета отцов Красноярского края Олег Окладников — многодетный отец. У него четверо детей, самый старший ребенок как раз дочь. По его словам, всех детей — и сыновей, и дочерей — нужно любить одинаково.

— Я отлично помню свои ощущения, когда она родилась и как я сильно любил ее. Эти ощущения для меня не отличаются от тех ощущений, которые я испытывал к сыновьям, — рассказал председатель совета отцов. — На самом деле, те отцы, у которых есть дочки, они не просто их не меньше любят, а где-то даже в чем-то больше. Потому что у многих есть предубеждение, что мальчиков нельзя обнимать, целовать. К дочкам такого предубеждения нет. Хотя это предубеждение неправильное. И мальчиков нужно целовать и обнимать, и девочек нужно. То есть это и тем, и другим нужно.

Олег Окладников считает, что песня, наоборот, веселая и смешная, а родителям надо быть проще.

— У нас в обществе очень примитивизировалась реакция на символы, на какие-то красные тряпки. Вместо того чтобы где-то отнестись с иронией, с юмором, как-то отреагировать хоть чуть-чуть, мысли приложить к процессу, мы стали реагировать как на раздражитель. Раздражитель затягивает, и всё общество: «Давайте что-то с этим сделаем». Такого не должно быть, — высказался Окладников. — Песня в целом смешная. Да, не всем понравилось, может быть, воспитатели неправы в том, что действительно могли бы подумать о том, что не каждый это воспримет с юмором. С другой стороны, веселью же тоже должно быть место. Я там не увидел ничего такого, крамолы такой, которая вызвала такой резонанс.

Председатель совета отцов считает, что в мире есть проблемы куда посерьезнее, чем детская песня. Например, нежелание иметь детей не только у женщин, но и у мужчин.

— Среди мужчин это обусловлено тем, что в целом им непонятно, зачем это нужно, если это приносит очень много проблем. Если говорят, что нужно повышать рождаемость и поддерживать матерей, то отец слышит, что за его счет это будут поддерживать, — пояснил свое мнение Окладников. — Сама по себе материальная ответственность останавливает отцов от рождения детей. Мы стараемся пропагандировать отцовство: что это счастье, что это дети приносят радость, смысл жизни и так далее. Но почему-то не принято сейчас в обществе об этом говорить, потому что это измерить никак нельзя. А принято говорить о том, что можно измерить. А что можно измерить? Алименты можно измерить, можно расходы на ребенка измерить и так далее. А это всё отрицательную коннотацию имеет. Поэтому, к сожалению, это только отталкивает от рождения.

Папу лечить, про песню забыть

Врач-психиатр, психотерапевт, психолог, доктор медицинских наук и заведующая кафедрой психотерапии РНИМУ им. Пирогова Жанна Гарданова пояснила NGS24.RU, что такая песня социальна недопустима. И речь тут даже не про дискриминацию женщин в целом.

— Тут нарушение логики воспитания ребенка. В социальном учреждении она не может быть использована, — уточнила врач. — Роль матери, роль генетики здесь нивелирована.

Жанна Гарданова отметила, что ребенок воспринимает от родителя всё без критики до пяти лет. Если отец воспитывает дочь как мальчика, то помощь требуется в первую очередь такому родителю.

— Есть норма: родился мальчик и воспитывают мальчика, родилась девочка и воспитывают девочку. Если ребенок играет не в своей среде или не с теми гендерными игрушками или родители создают такие условия, то это не норма, — говорит врач. — Личность надо правильно формировать. И это проблема родителей — в данном случае папы. Ему требуется психокоррекция. Неправильное поведение родителя — папы — в итоге будет не совпадать с восприятием у дочки поведения других пап, и это почва для формирования невротического (невроза) расстройства у ребенка, и может быть даже нарушение формирования своей гендерной идентичности у дочки.

Отменить нельзя петь

Знаки препинания в этом подзаголовке можете расставить на свое усмотрение. История получила общественный резонанс и вызвала нешуточные обсуждения и дискуссии. Кто-то написал, что такую песню нельзя давать детям, потому что те очень восприимчивы в своем юном возрасте, а авторов идеи надо уволить из-за некомпетентности.

Читательница NGS24.RU, у которой тоже есть дочь, поддержала родителей детского сада и сказала, что такая песня может дискредитировать женщин в целом.

— Если бы дали учить такую песню, то, думаю, коллективно мы бы ее не пропустили. А если бы изменить ситуацию не получилось, то объяснила бы дочери, что песня шуточная и что мальчики и девочки одинаково нужны своим мамам и папам, — говорит женщина. — Песня неприемлема, потому что хоть и в юмористической форме, но умаляет значение женщин. Юмор понятен взрослым, но дети воспринимают слова буквально.

— Это старая песня, я частично ее использовала в видеопоздравлении для своего отца на юбилей. Потому что это прям наша история, папа реально мальчика хотел. Но, как педагог по образованию и бывший работник детского сада, я не стала бы эту песню ставить детям, так как дошкольники более буквально всё воспринимают и шуточных песен такого плана не поймут. Не очень компетентный музыкальный руководитель там, — высказалась пользователь с ником Маргарита в нашем телеграм-канале.

— Скажу как отец, у которого сын и дочка, у автора идеи учить такую песню и петь отцам на 23-е, явные проблемы с головой, — написал анонимный пользователь в комментариях на нашем сайте.

— Да, вы правы. В госсадиках вообще с ума посходили! Этих теток, которые боятся остаться без такой ценной работы за 20 тысяч, вообще к детям нельзя подпускать! Против людей идут — в Иркутске донос написали, здесь идиотские песенки заставляют учить. Ломают детскую психику, гнать таких надо! — высказался еще один анонимный пользователь.

— Я ребенку прочитала эту песенку под видом того, что одна девочка, которую мы не знаем, спела эту песенку, дочь послушала и погрустнела, пошла к папе спрашивать, хотел ли он мальчика вместо нее. Дети не умеют размышлять, что можно на такую песню по-разному посмотреть, детский мозг работает очень просто, поэтому это плохая песня для девочек, — поделилась опытом анонимная пользовательница.

В этой истории нашлось место и мнениям за. Защитники песни заявили, что в тексте нет ничего критичного и что его не надо воспринимать всерьез, потому что она якобы шуточная. Родителей обвинили в излишней мнительности и попросили не делать из мухи слона.

— Иногда мне кажется, что все родители, которые жалуются то на песни, то на мультики, на книжки, на внешний вид воспитателей и их личную жизнь, они (эти родители) переносят свои проблемы и детские травмы на своих детей. В песни нет какого-то прямо шокирующего или аморального текста. То, что дети спрашивают неудобные для родителей вопросы, это проблема родителей, что их так триггерят эти вопросы, — заявила пользовательница под ником Кристина.

— Буду ждать более энергичного взаимодействия родителей и педагогов, только в обратном порядке. Увидел у ребенка синяк — заява в ПНД, матерится — заява в прокуратуру, нет прививок — срок и т. д. Глядишь, уважение к сложному и умеренно оплачиваемому труду педагогов будет больше. А то куда ни глянь, всюду идеальные родители, которых все норовят испортить, а ткни — мама бухает, папка налоги не платит, на ребенка плевать, но куда ж, стишок выучить не такой заставляют, — отметил еще один анонимный пользователь.

— Что придираетесь? Для детей это просто шуточная песенка, они не понимают тот «выдуманный» смысл их родителей… Вы бы лучше сами почаще с детьми пели, стихи заучивали, а то только других критиковать можете. Поколение ябед, — написал аноним.

Взято Источник

23.02.2024