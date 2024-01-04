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4 ребёнка родились в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства в новогоднюю ночь

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4 ребёнка родились в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства в новогоднюю ночь

Под бой курантов в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства родилось 3 девочки и 1 мальчик. Мы узнали, как чувствуют себя мамы, для которых Новый год стал праздником вдвойне.

Источник фото: Катунь 24

Самой первой в 2024 году родилась Ульяна Щербакова. Три килограмма и сто граммов при росте 52 сантиметра. Вместе с мамой Оксаной чувствуют себя прекрасно и готовятся к выписке. В новогодних родах чего-то особенного не видят.

«У меня просто первая дочка 29 декабря рождена, поэтому новогодние ночи я уже вот так вот чудесно провожу. Дети – всегда долгожданные, они не бывают по-другому. Хотелось счастья, вот второй раз получила», — говорит молодая мама из Камня-на-Оби Оксана Щербакова.

Чаще всего новогодние ночи для родильных домов проходят чуть более спокойно, чем будни. Со слов сотрудников Центра охраны материнства и детства, в стандартный день здесь принимают от 10 до 20 родов за сутки. Секрет в том, что в некоторых случаях время родов можно контролировать, хотя сами малыши предпочитают не спрашивать, который сегодня день и час. Еще отметили, что девочек в новогодние дни родилось больше, а значит, по старой примете, год будет мирным.

Взято отсюда.

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