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40 лет – уже запах старушки: почему появляется амбре от кожи и как это предотвратить

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20 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. С годами от некоторых людей появляется неприятный запах. Молодежь ошибочно считает, что это связано с тем, что пенсионеры перестают за собой следить – меньше уделяют времени гигиене. Как передает «А теперь внимание!».

На самом же деле причина в химических процессах, происходящих в организме. Исследование, проведенное под руководством доктора Шиничиро Хейза, показало, что с годами кожа увеличивает синтез жирных кислот, а антиоксидантов организм вырабатывает в разы меньше. Итог: образование химического соединения 2-ноненаль. Этот альдегид очень плохо смывается с тела. Именно он и является причиной «затхлого» амбре.

Задумываться о сохранении свежести и снижении выработки 2-ноненаля нужно достаточно рано – где-то в 40. Именно в этом возрасте его количество в вырабатываемом поте начинает расти.

Как снизить вероятность появления «запаха старушки»? В первую очередь, увеличьте в рационе количество продуктов с антиоксидантами – ягод, брокколи, свеклы, винограда, изюма, зеленого чая. Пейте много воды, чтобы разжижать выводимые секреты. И не забывайте отслеживать воспалительные процессы в организме.

Фото: wayhomestudio/freepik.com

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Автор: glavred

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