40 тонн гуманитарного груза отправили из Барнаула на СВО накануне 23 февраля

В составе груза есть даже два автомобиля

Отправка груза из Барнаула / Фото: altai-ter.er.ru

В Алтайском крае сформировали и отправили новую партию гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции, весом более 40 тонн. Эта работа проводится в рамках акции “Zа победу. Zа наших. Zа правду”, которую “Единая Россия” запустила месяц назад в честь Дня защитника Отечества.

В составе груза два автомобиля, отправленные барнаульскими членами партии. Также в груз вошли радиостанции, портативные зарядные устройства, спальные мешки, генераторы, квадрокоптеры, маскировочные сети, аккумуляторы и медицинские препараты в соответствии с запросами бойцов. Именные посылки, собранные по всему краю, заняли значительную часть места в грузовых машинах, и их количество увеличивается с каждой новой отправкой.

Участие в акции приняли местные отделения партии, Комитет семей воинов Отечества, Народный фронт, депутаты и предприниматели из Барнаула, а также волонтерские организации. Координатор “Женского движения Единой России” в Алтайском крае Кристина Юстус и сама отправилась в ЛНР вместе с грузовиками для передачи груза получателям.

“Люди обязательно кладут в коробки письма и открытки для бойцов. Я буду лично развозить посылки, в которые вложено столько души и тепла. Фронт и тыл едины, мы идем к победе”, – подчеркивает Кристина Юстус. Отправка груза из Барнаула / Фото: altai-ter.er.ru

Региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае, заместитель секретаря регионального отделения “Единой России” Денис Голобородько также принял участие в отправке груза вместе с коллегами по партии и добровольцами. В загрузке мешков и коробок ему помогал представитель губернатора и правительства Алтайского края в краевом парламенте Александр Евстигнеев.

“Весь Алтайский край присоединился к праздничной акции, что уже стало традицией. Наши войска успешно продвигаются вперед, уже взяли Авдеевку. Мы уверены, что весточка из дома придаст им еще больше сил и уверенности в победе”, – отмечает Денис Голобородько.

В преддверии Дня защитника Отечества несколько депутатов “Единой России” из Госдумы, АКЗС, Барнаульской городской Думы, а также совместно с представителями власти и предпринимателями отправили различные грузы на фронт. Например, алтайский депутат Александр Прокопьев отправил санитарные автомобили, цифровые рентгеновские аппараты и антисептики для госпиталей передовых зон. А еще он лично прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы передать гуманитарный груз медикам.

Как ранее сообщал amic.ru, 7 февраля из региона отправили сразу четыре автомобиля, в том числе и УАЗ. В составе груза также были столь необходимые на передовой маскировочные сети, свечи, печи-буржуйки и так далее.

город Горняк



Источник