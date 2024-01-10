Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Военнослужащий погиб спустя полторы недели после прибытия в зону боевых действий. У алтайского бойца остались жена и трое детей

8 декабря в ходе спецоперации погиб 42-летний Виктор Мешкеев из Республики Алтай. Об этом сообщает администрация Улаганского района в соцсети “ВКонтакте”.

Виктор Мешкеев Фото: vk.com/ulaganaimak

Боец родился 8 июня 1981 года в селе Улаган. В зоне боевых действий он служил с 26 ноября 2023 года. Обстоятельства смерти военного не разглашают.

“Родные и близкие, коллеги говорят о нем как о добром, отзывчивом человеке, хорошем друге. Сослуживцы рассказывают, что он был отважным и храбрым человеком и погиб при исполнении воинского долга”, – отметили в сообщении.

Прощание с военным проходит 10 января в селе Улаган.

Ранее стало известно, что алтайский контрактник погиб в наступательных боях под Угледаром. У погибшего остались жена и двое детей.

Взято отсюда