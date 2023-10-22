43-летний мужчина без вести пропал на Семинском перевале

Местонахождение пропавшего неизвестно с 23 сентября

43-летний житель Горно-Алтайска Аскар Уаисов без вести пропал на Семинском перевале. Об этом сообщает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям на своей странице во “ВКонтакте”.

По информации спасателей, мужчина пропал почти месяц назад — его местонахождение неизвестно с 23 сентября. На момент пропажи Аскар Уаисов был одет в черную куртку, черные штаны, безрукавку и кроссовки.

Жителей Алтая просят распространить ориентировку, чтобы помочь в поисках человека.

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