Вспомнили, в чьих семьях случились радостные события

9 января 2024, 17:0045Написать комментарий

В прошлом году во многих «звездных» семьях случилось пополнение. Некоторые артисты, например Сергей Жуков и Мария Кожевникова, стали многодетными родителями, а кто-то стал мамой и папой впервые.

Наши коллеги из MSK1.RU вспомнили, у кого из популярных актеров, блогеров и певцов родились дети в 2023 году. Смотрите умилительную подборку!

Сергей Жуков и Регина Бурд

В декабре 2023 года лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал отцом в 5-й раз. Его 38-летняя жена Регина Бурд родила мальчика.

Супруга певца не афишировала свою беременность до последнего. Когда в Сети появлялись ее фото с округлившимся животом, она никак не комментировала их.

У 47-летнего Сергея Жукова есть старшая дочь Александра от первого брака с Еленой Добындо. В союзе с Региной Бурд у них до этого родились два сына — Энджел и Мирон, а также дочь Ника.

Мария Кожевникова

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова в этом году стала мамой в четвертый раз. 38-летняя актриса снова родила сына. Радостное событие в ее семье произошло в сентябре 2023 года, а в ноябре ей исполнилось 39.

— 4-й раз мама! Добро пожаловать! Любовь и благодарность, — нежно подписала фотографию с младенцем Кожевникова.

Вместе с мужем — бизнесменом Евгением Васильевым — актриса воспитывала уже троих сыновей: 9-летнего Ивана, 8-летнего Максима и 6-летнего Василия.

Федор Смолов и Карина Истомина

Диджей Карина Истомина и 33-летний футболист Федор Смолов поженились 5 июня. Влюбленные не стали устраивать пышного праздника, а просто расписались. В сентябре пара поделилась новостью о том, что они ждут ребенка. В ноябре у семьи родилась дочка Лора.

— Я много плачу (так у многих бывает в первые дни): от счастья, от страха за ребенка, от безусловной любви. Смотрю на дочь — плачу, мама навестила в роддоме — еле сдерживаю слезы, муж обнимает меня и ребенка — я снова в слезы, — делилась впечатлениями после рождения первенца Карина Истомина.

Ольга Орлова

Четыре года назад 45-летняя телеведущая Ольга Орлова начала отношения с нынешним мужем, бизнесменом Валерием. Спустя два года пара расписалась, и Орлова мечтала подарить супругу ребенка.

— Я встретила мужчину своей мечты, с которым мы поняли, что нам очень бы хотелось родить ребенка. Мы оба прошли большое количество обследований, мы оба были очень настроены на хороший результат. Я — здоровая женщина, доктор мной доволен, а что еще нужно, — говорила тогда Ольга Орлова.

6 февраля в семье телеведущей случилось долгожданное событие — родилась дочь Аня. У Орловой это уже второй ребенок. Первый раз она стала мамой в 2001 году.

Лена Катина

В июле бывшая солистка группы t.A.T.u 38-летняя Лена Катина стала мамой второй раз. Сына назвали Демьяном. О пополнении в семье певица сообщила поклонникам в социальных сетях.

— Спешу поделиться своим счастьем. Сегодня, 11.07.2023 года, я во второй раз стала мамой! Столько эмоций — не передать словами, — написала Катина.

Отцом ребенка стал муж Катиной, миллионер Дмитрий Спиридонов, с которым певица сыграла свадьбу в 2022 году. Недавно мужчина поборол рак.

Ольга Кузьмина

В июле актриса Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку и известная по сериалу «Кухня», стала женой ведущего Евгения Апанасевича. Официально узаконить отношения пара решила в День семьи, любви и верности — 8 июля, а позже отметили свадьбу в узком кругу.

9 октября у новоиспеченной семьи родилась дочка. Роды проходили в Аргентине, откуда Кузьмина с мужем и дочерью вернулась в ноябре. Девочку назвали Мира-Мария.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

В июле 2023 года о рождении второго ребенка сообщила 41-летняя певица Юлия Ковальчук. Экс-солистка «Блестящих» родила дочку Алисию.

— Теперь нас четверо. С Божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках. Понадобилось время, чтобы осознать масштаб счастья и поделиться этой новостью, — трогательно сообщила о пополнении в семье певица.

Вместе с мужем, певцом Алексеем Чумаковым, Юлия воспитывает дочь Амелию. Пара решила не размещать фотографии детей в социальных сетях и скрывают их от публики.

Светлана Бондарчук

В середине августа 54-летняя Светлана Бондарчук сообщила, что стала мамой в третий раз — у нее появился сын Петр. Малыш родился еще в феврале, но телеведущая и ее близкие не спешили делиться новостью с публикой.

— За месяц до рождения Пети мы поговорили с детьми, предупредили, чтобы об этом никто не знал. Почему Петр? Это удивительная история. Когда у нас был свой путь к Петру, когда мы подумали, что у если нас всё получится, то мальчик будет Петей, а если была бы девочка, то она стала бы Катей, — поделилась светская львица в проекте Татьяны Навки «Команда» на KION.

Отцом ребенка стал дизайнер Сергей Харченко, за которым Светлана замужем уже три года. От первого брака с Федором Бондарчуком у Светланы есть еще двое детей — 32-летний Сергей и 24-летняя Варвара. В декабре Светлане исполнилось 55 лет.

Что еще почитать:

«По плану еще два мальчика»: история семьи, в которой родились девочки-тройняшки;

«Узнал, что она родила, когда ребенок заплакал». Истории таксистов, которые приняли роды у пассажирок прямо в салоне авто;

«Сложно осознать»: близнецы, разлученные в младенчестве, узнали друг о друге через TikTok.

Взято Источник

09.01.2024