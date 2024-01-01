5 добавок в чай, которые сделают его еще полезнее

В зимний вечер попробуйте поэкспериментировать со вкусами

После прогулки зимой так приятно выпить чашку горячего чая. Зеленый, черный, травяной — кому что нравится, положительное влияние на организм будет у каждого, рассказывает «Доктор Питер». А если вы хотите разнообразить напиток и сделать его еще более полезным для здоровья, то вот пять идей, что можно добавить в чашку.

Ягоды облепихи

Терпкая облепиха не всем по вкусу в свежем виде, а вот облепиховый чай нравится многим. Его можно смело считать рекордсменом по содержанию полезных веществ.

В облепиховом чае есть аскорбиновая кислота, витамины групп В, Е, К, РР, железо, марганец, органические кислоты. Облепиха полезна для ЖКТ, укрепляет иммунную защиту организма, что особенно важно в холодное время года.

Лимон

Чай с лимоном — классическое сочетание. Такой напиток особенно хорош в дни, когда вы простудились или, наоборот, пытаетесь не заболеть. Благодаря витамину С чай с цитрусом укрепит иммунитет.

Вещества, которые есть в лимоне, помогают снижать скорость образования «плохого» холестерина, укрепляют стенки капилляров, нейтрализуют канцерогенные для ЖКТ соединения. Для еще более заметного эффекта съешьте дольку фрукта после того, как допьете напиток.

Чабрец

Еще одна нестареющая классика — чай с чабрецом. Необычный вкус и изысканный аромат поднимут вам настроение. В чабреце есть тимол, борнеол, цинеол, фенолы, карвакрол, флавоноиды. Эти вещества укрепляют сосуды и оздоравливают печень. Понравится напиток и тем, кто хочет похудеть: чабрец помогает снизить аппетит.

Чай с такой добавкой особенно хорош при бронхите, простуде и гриппе. Поэтому, если заболели, добавьте эту приправу в чашку.

Мята

В эфирном масле мяты есть ментол, который действует как обезболивающее, антисептическое и общеукрепляющее средство. Кроме того, мятный чай отлично успокаивает и снимает признаки усталости и перенапряжения. Мята полезна для пищеварительной системы, улучшает перистальтику, противостоит процессам брожения. Чай с мятой также сглаживает симптомы менопаузы.

А еще этот напиток улучшает память и когнитивные функции в целом.

Имбирь

Имбирный чай можно смело пить каждый день. Он отлично укрепляет иммунитет, помогает тем, кто страдает от головной боли, снижает уровень стресса и укрепляет пищеварение.

Но есть и противопоказания — о них можно прочитать здесь. Особенно острожными с имбирем следует быть тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом — к примеру, гастрит или язва желудка. Он обладает раздражающим действием, поэтому может сказаться на слизистой оболочке органов ЖКТ и обострить симптомы болезни. Также надо отказаться от целебного корня при высокой температуре — согревающие свойства имбиря могут только усилить жар.

Важно знать

Ранее мы рассказывали, что не всем можно пить травяные чаи. Стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть некоторые проблемы со здоровьем — например, заболевания желудка, почек и печени, склонность к аллергическим реакциям. Об этом нужно помнить. Так, с травами стоит быть особенно внимательными и осторожными женщинам в положении.

В травяных чаях содержится множество активных химических веществ, которые могут стимулировать сокращение матки и провоцировать самопроизвольный аборт или действуют подобно женским половым гормонам, что тоже негативно сказывается на течении беременности.

Взято Источник

01.01.2024