5 капель на дворники — снег на лобовое стекло больше не липнет: едешь — красота

|

17 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Автомобилистам приходится ездить в любую погоду, особо противная — снежная. Когда на улице метель, то снег начинает налипать на лобовое стекло, а дворники чистят плохо. Как многие решают проблему? Остановились, вышли из машины, да постучали — а иначе просто ничего не будет видно. Оказывается, есть толковый метод, сделали один раз — забыли о проблеме до следующей мойки. Пишет Теперь Внимание!

Способ копеечный. Нужна простая силиконовая смазка (лучше ПМС 100). Флакончика запросто хватит на пару сезонов.

Сначала все же придется убрать с дворников снег. Затем приступайте к нанесению средства. Лить точно не нужно — достаточно по капле через каждые 7-10 см. Далее состав просто растирается тряпкой, чтобы на стекле не оставалось разводов.

После такой незамысловатой обработки проблема решается минимум до следующей мойки, а дальше процедуру можно будет повторить.

Дело в том, что на резинках образуется защитная пленка, снег просто не может прилипнуть к поверхности. Источник: YouTube-канал Avto-Blogger.ru.

Фото: Скриншот YouTube-канала Avto-Blogger.ru

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости горняк