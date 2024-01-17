5 правил для тех, кто застрял в лифте – никакой паники: сядьте на пол и ждите

|

16 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Лифт — очень полезное изобретение для тех, кто живет в многоэтажных домах. Но иногда это устройство способно вызвать панику, если внезапно останавливается и отказывается реагировать на нажатие кнопок. Не стоит пугаться: нужно действовать четко по инструкции, и все закончится хорошо. Пишет Теперь Внимание!

Шаг первый — попробуйте связаться с диспетчером. Обычно кнопка вызова диспетчера расположена на самом видном месте панели. Объясните ситуацию и попросите помощи.

Шаг второй: если вдруг кнопка не работает — покричите: высока вероятность, что вас услышат и помогут.

Шаг третий — сохраняйте спокойствие и не пробуйте покинуть кабину самостоятельно: это может быть опасным. Ни в коем случае не прыгайте и не раскачивайтесь, вообще не делайте резких движений.

Шаг четвертый — в случае, если ждать помощи приходится долго, сядьте на пол. Так вы сможете расслабиться и перестанете паниковать.

Шаг пятый — вспомните о том, что чаще всего ждать приезда ремонтной бригады приходится не так уж долго, во всяком случае, не больше получаса, и настройтесь на ожидание. По материалам «Белновости».

Фото: cottonbro studio/pexels.com

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Локтевский