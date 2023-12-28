Как навести порядок в своем жилище, чтобы не навредить себе и домочадцам

Стоит ли проводить генеральную уборку дома перед Новым годом или достаточно будет текущего наведения порядка? Чем может обернуться страсть к тотальному порядку в предпраздничные дни? Как убрать дом и не навредить себе?

Проведение перед новогодними праздниками генеральной уборки — давняя устоявшаяся традиция. И мало кто задумывается, что необходимость генеральной уборки очень сильно переоценена. Ведь полностью избавиться от микробов, бактерий, плесени, аллергенов (включая пылевых клещей) практически невозможно. Они накапливаются постепенно, с течением времени.

Поэтому гораздо важнее для здоровья постоянно заниматься регулярной мелкой уборкой, и это будет правильно. В каждом доме можно поддерживать порядок без одномоментно достигнутой излишней «хирургической стерильности», которая может привести к самым различным проблемам со здоровьем.

Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказал Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Михаил Лебедев — ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Облако ядовитой «химии»

При излишне интенсивной обработке вещей в квартире в воздух поднимается целое облако химических компонентов, которые часто не сочетаются друг с другом. Результатом может стать интоксикация организма, аллергические реакции, поражение кожных покровов и даже ожог верхних дыхательных путей.

В бытовой химии, которая сегодня активно используется дома, содержатся не такие уж безобидные для здоровья человека компоненты. Рассмотрим некоторые из них.

Хлор — жестокий и беспощадный

Без сомнения, хлорсодержащие средства быстро дают ощутимый эффект, позволяя добиться чистоты и белизны вещей, обладают бактерицидными свойствами, в том числе против плесени. Но не стоит забывать, что хлор — летучее химическое вещество, которое активно воздействует на слизистые оболочки и кожу.

Хлор может обжечь носоглотку, роговицу глаз, кожные покровы. Конечно, это не означает, что следует полностью отказаться от хлорсодержащих средств. Но использовать их нужно крайне аккуратно и без излишнего энтузиазма.

ПАВ (поверхностно-активные вещества)

ПАВ содержатся в стиральном порошке, средствах для стирки и мытья посуды. Самые агрессивные, дешевые, но при этом самые эффективные — это анионные ПАВ. Биоразлагаемые неионогенные ПАВ безопаснее, но эффективность их ниже, поэтому в моющих средствах к ним всё же добавляют анионные ПАВ. Группа ПАВ легко и эффективно очищает поверхности от самых разных загрязнений. Однако они достаточно токсичны, и превышение их количества может привести к нарушению функций печени, проблемам с легкими, поражению кожных покровов.

Чтобы этого избежать, следует выбирать средства с относительно небольшой концентрацией ПАВ (особенно анионных), белье и посуду следует тщательно прополаскивать и промывать. И, конечно, не превышать рекомендованных дозировок.

Фосфаты

Различные исследования показали, что соединения фосфора, входящие в состав жидкостей для мытья посуды, при избыточном применении могут разрушать естественную защиту кожных покровов человека, приводя к развитию дерматита.

Кроме того, они способны проникать через кожу в системный кровоток, вызывая нарушения метаболизма (конечно, это возможно только при очень значительном превышении дозировок). Тем не менее мыть посуду следует всегда в перчатках, а после мытья ее следует очень хорошо ополаскивать.

Соединения аммиака

В разных концентрациях они входят в состав спреев для мытья окон и других стеклянных поверхностей, при превышении концентрации обладают выраженным местным раздражающим и общим токсическим действием. Соблюдайте дозировки при использовании и хорошо проветривайте помещение!

Фталаты и формальдегид

Соли фталевой кислоты (фталаты) широко используются в качестве фиксатора запахов в парфюмерной промышленности и при производстве санитарно-гигиенических средств, в частности, освежителей воздуха. Если не превышать допустимые показатели при их применении, то резкого отрицательного воздействия фталаты не вызывают.

Но они способны накапливаться в организме, и мишенью их токсичного действия является гормональная система. В результате — развитие гормональных сбоев. А в состав некоторых недорогих спреев — освежителей воздуха входит формальдегид (формалин), обладающий канцерогенными свойствами.

Безопасная уборка: 5 правил

Не стоит добиваться полной стерильности, а в процессе уборки лучше использовать мягкие средства, без излишней для домашних условий дезинфицирующей и химической активности. Во многих случаях можно применять соду, уксус, органические моющие средства. Органические моющие средства не содержат ПАВ, фосфатов, искусственных красителей и ароматизаторов. В их основе компоненты растительного происхождения, полностью растворимые в воде (экстракты цитрусовых, эфирные масла, уксусная и лимонная кислота и др.). Единственным недостатком органических средств является более высокая стоимость по сравнению с «химией». В качестве освежителя воздуха вполне можно использовать аромалампу с эфирными маслами. Существуют и органические спреи — освежители воздуха. Конечно, без бытовой химии не обойтись. Но, выбирая средство бытовой химии, внимательно читайте состав. Чем больше различных химических составляющих, тем опаснее может быть это средство для организма. При проведении уборки не превышайте рекомендованных дозировок. Используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, маску. Это особо актуально при уборке в замкнутом помещении, например в санузле. А после проведения уборки нужно хорошо проветрить помещение.

— Старый лозунг гласит: чистота — залог здоровья! Поэтому, чтобы не навредить здоровью при предновогоднем наведении чистоты в доме, следует быть внимательными и аккуратными, — резюмирует эксперт.

10 правил уборки ванной и туалета

Сначала из санузла нужно вынести всё, что перемещается — достать все предметы из шкафчиков, убрать с полочек косметику, кремы, баночки, коврики. Для уборки ни в коем случае нельзя использовать жесткие щетки и средства для чистки, содержащие кислоты, — они могут поцарапать поверхности. Уборку начинайте с верхних уровней — протрите карниз для штор и самые дальние полочки и шкафчики, аккуратно уберите пыль с лампочек. Затем помойте кафельную плитку специальным дезраствором — движениями сверху вниз. Не забывайте и про обработку дверей и ручек в ванной комнате. Место, которое часто не замечают во время уборки, — порог ванной, там скапливается много грязи, его надо регулярно мыть. Унитаз, раковину и ванну чистите средством для уборки с бактерицидным действием. Зеркала моют после того, как завершат самую «грязную уборку», выбирайте средства, содержащие спирт, — они не оставляют разводов. Мыть пол следует с использованием дезинфицирующего средства — особенно в уголках, где расположена сантехника. После уборки надо дать помещению проветриться до сухости. После того как вы вернете в ванну всё, что вынесли во время уборки, обязательно замените полотенца. В завершение уборки в санузле тщательно помойте руки с мылом.

Взято Источник

28.12.2023