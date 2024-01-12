5 тыс. руб. штрафа получил житель Алтайского края за хищение сухой сосны

Мужчина вынес из леса 3,5 кубометра сухостойной древесины

В Алтайском крае осудили мужчину, который выносил из леса, находящегося на территории Павловского лесничества, сухостойную древесину, сообщает Минприроды.

“Три месяца назад мужчина, находясь на территории Павловского лесничества, совершил хищение сухостойной древесины породы сосна объемом 3,5 м3, за что и был задержан сотрудниками полиции.”, – уточняется в релизе.

В зале суда, обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина был осужден за “мелкое хищение чужого имущества”. За совершенное правонарушение суд постановил назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

На данный момент постановление вступило в силу.

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Взято отсюда