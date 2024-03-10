5 тысяч тюльпанов запретили вывозить из Алтайского края в Казахстан

Это связано с отсутствием фитосанитарных документов

5 тысяч тюльпанов запретили вывозить из Алтайского края в Республику Казахстан из-за отсутствия фитосанитарных документов, пишет “Толк” со ссылкой на сообщение пресс-службы краевого Россельхознадзора.

Так, при карантинном фитосанитарном досмотре автомобиля в Третьяковском районе обнаружилось, что на вывозимую партию цветов не оформили фитосанитарный сертификат. Это является грубым нарушением порядка вывоза подкарантинной продукции с территории РФ.

Цветы вернули отправителю.

Ранее в Алтайском крае уничтожили партию голландских хризантем, в которых нашли опасное насекомое.

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Взято отсюда