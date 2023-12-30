500 тысяч рублей обещают за жителя Алтая, который несколько раз переехал жену

Мужчина находится в федеральном и межгосударственном розыске

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Полиция Алтайского края объявила о вознаграждении в размере 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении 47-летнего жителя, подозреваемого в убийстве супруги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент случился 1 июля в селе Парфеново. Тогда пьяный мужчина несколько раз на УАЗе наехал на жену и скрылся с места происшествия. Женщина скончалась, а злоумышленника объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

“Разыскивается Маматов Владимир Владимирович 1976 года рождения, уроженец села Парфеново Топчихинского района Алтайского края. Приметы: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, имеются лобные залысины, глаза голубые”, – рассказали в полиции.

Информацию о местонахождении разыскиваемого можно сообщить по телефонам: 8-906-945-7176, 8 (385-2) 397-794, 8 (385-2) 397-313. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

город Горняк



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