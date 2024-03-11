52-летнего жителя Новоалтайска задержали за хранение наркотиков

Возбуждено уголовное дело.
Источник фото: Транспортная полиция Сибири
Сотрудники Алтайского ЛУ МВД России в ходе оперативных мероприятий на перегоне станций Барнаул – Южный задержали 52-летнего жителя Новоалтайска. Подробности сообщает пресс-служба Транспортной полиции .
В процессе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины сверток с веществом, которое, по заключению экспертов, содержит мефедрон.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления.
Взято отсюда.
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