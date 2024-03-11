52-летнего жителя Новоалтайска задержали за хранение наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

Источник фото: Транспортная полиция Сибири

Сотрудники Алтайского ЛУ МВД России в ходе оперативных мероприятий на перегоне станций Барнаул – Южный задержали 52-летнего жителя Новоалтайска. Подробности сообщает пресс-служба Транспортной полиции .

В процессе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины сверток с веществом, которое, по заключению экспертов, содержит мефедрон.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления.

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости алтай лента новостей ,