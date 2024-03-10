52 повода для счастья: что в программе главной недели фестиваля «Издано на Алтае» в «Шишковке»

XIX краевой фестиваль книги «Издано на Алтае» выходит на финишную прямую: с 18 по 23 марта в «Шишковке» пройдет основная часть программы. В ней значатся 52 события: творческие встречи и мастер-классы, презентации и спектакли, а также множество других активностей, созданных для просвещения, интеллектуального отдыха, интересного общения и открытий.

Основная программа «Издано на Алтае» в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова уже традиционно проходит в последнюю неделю фестиваля. Публику ждут:

22 презентации отдельных изданий и проектов различных форматов

7 видов мастер-классов

5 творческих встреч

2 ярмарки

…а также игра, литературный гастровечер, паблик-толк, лекция и круглый стол. Расскажем основные подробности.

Каждый день с 12 до 19 на handmade-маркете публику ждут алтайские мастера, которые приготовили тысячи приятных мелочей: закладки и постеры, стикеры и свечи, броши и картины, открытки и даже настолки, сделанные искусниками, готовы украсить жизнь по очень дружественным ценам. В это же время работает книжная ярмарка, где свои издания представят «Шишковка» и «Алтайский дом печати», «5+», ИП Петров, компании «Библионик» и «Бисер», «Лавка букиниста» и новосибирское издательство «ИРГА».

Мастер-классы порадуют любителей поработать как руками, так и головой. Каллиграф Ольга Алексеенко, реставратор Юлия Романова, книжный график Ксения Паршина, переплетчики «Шишковки» и специалисты Государственного архива Алтайского края, писатель и сценарист комиксов Александр Кондратьев (Москва), арт-терапевт и художник Дарья Нефедова ждут всех, кто старше 12 лет, хочет научиться новому и заранее запишется на мастер-класс (попасть к Александру Кондратьеву можно без записи!): звонков и писем ждут — 506630, biblio-reklama@mail.ru (необходимо указать свои ФИО, контактные данные, мастер-класс и его время).Запись открывается 11 марта.

На свои творческие встречи гостей зовут директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев (а вы знали, что он еще и книги пишет?), писатель и сценарист комиксов Александр Кондратьев (у него — и мастер-класс и творческая встреча одномоментно), творческое объединение писателей и художников Славгорода, поэт Валерий Котеленец и большая группа писателей — членов Союза писателей России.

Самый внушительный по численной представленности формат недели – презентации. Их будет 22, и это не только книги. Издания, коллекции и другие проекты представят авторы и составители из Алтайского края, Новосибирска, Тюмени и Горно-Алтайска, аудиторию познакомят с искусством и краеведением, художественной и научно-популярной литературой и разными науками, книжными сериями, выпускаемыми на Алтае, документалистикой и другими направлениями, отраженными в изданиях. В числе авторов – как давно известные личности, так и новички, и одним из таких станет барнаульский врач-психиатр Елена Старенкова, которая представит свою книгу, которую еще задолго до выхода окрестили самой ожидаемой книгой года (в своем направлении).

Каждый день получит красивое завершение: гости смогут посмотреть пять спектаклей (четыре – от Литературного театра «Шишковки» и один – от студентов 3 курса АГИК) и стать участниками литературно-гастрономического вечера.

Все события подробно анонсируем в социальных сетях, полная программа фестиваля здесь.

И все время работы фестиваля – до 28 марта включительно, ждет внимания титульная выставка фестиваля, на которой 603 книги, и все они, кроме тех, что увидели свет благодаря краевому конкурсу на издание литературных произведений, участвуют в конкурсе «Лучшая книга Алтая». Его итоги узнаем на торжественном закрытии фестиваля 28 марта: жюри огласит издания, которые отныне будут гордо носить титул лучших.

Краевой фестиваль книги «Издано на Алтае» поддерживают меценаты, благодаря которым организаторам доступны беспрецедентные возможности для создания масштабного, яркого и красивого проекта. В 2024 году мы от всего сердца благодарим за содействие «АЗП «Ротор», «Барнаульский пивоваренный завод», Барнаульский филиал компании «Авантел», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, АО «Орбита», ООО «АКХ Ануйское», ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», Алтайское отделение Сбербанка, компания «Хорст», «НПП «Алтайспецпродукт», Управляющая компания «Алтайский завод прецизионных изделий», «Барнаульский автоцентр КАМАЗ», АО «Алтайкрайэнерго», «Алтайский трансформаторный завод», «Каменский лесодеревоперерабатывающий комбинат», компания «Моквин», Региональный операционный офис «Алтайский» Филиала Сибирский ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие», группа компаний «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод», Объединение работодателей «Союз промышленников Алтайского края», ООО «СК Альянс», ООО «Кытмановское», «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис», компания ЖБИ «Сибирь-Контракт», АО «Барнаульский вагоноремонтный завод», «Михайловский завод химических реактивов», компания «Алтай-Форест», ООО «Октябрьское», индивидуальный предприниматель Мограбян Сурик Рубенович, санаторий «Россия», компания «Стройберг», СПК Колхоз Фрунзенский, торговая сеть «Мария-Ра», компания «Руф-2», АО «Алтайэнергосбыт», группа компаний «Алгоритм», «Каменская птицефабрика», ЗАО «РОУ», «Алтайский геофизический завод», «Сибэнергомаш-БКЗ», компания «Колос», Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк», АО «Санаторий «Алтай», АО «Курорт Белокуриха», СПК «Знамя Родины» , компании «ПродСнабАлтай» и «Алтай-Кокс».

Взято отсюда.

новости республики алтай , новости горного алтая в контакте ,