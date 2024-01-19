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54 млн рублей курортного сбора планируют получить в Алтайском крае в 2024 году

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Такую же сумму заработали от эксперимента в 2023-м

54 млн рублей курортного сбора планируют получить в Алтайском крае в 2024 году

Фото: amic.ru

Власти Алтайского края в 2024 году планируют получить курортный сбор как минимум на уровне 2023-го, не меньше 54,4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управлении по развитию туризма и курортной деятельности региона.

Для сравнения: в 2021 году в результате взимания курортного сбора край заработал 30 млн рублей, а в 2022-м — уже около 50 млн. Тем самым показатель 2023 года вырос на 8,8%.

“Рост собираемости курортного сбора относительного прогнозного показателя повлекли увеличение спроса на внутренние туристические направления (в частности курорт Белокуриха), а также продолжительности пребывания туристов в коллективных средствах размещения”, — пояснили в управлении.

Ранее в нем заявили, что в 2024 году на благоустройство инфраструктуры Белокурихи направят более 100 млн рублей, которые получат от курортного сбора.

Алтайский край участвует в эксперименте по взиманию курортного сбора с 2018 года. За это время в бюджет поступило свыше 220 млн рублей, из которых на благоустройство направили почти 150 млн рублей.

Аналогичный эксперимент также действует в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, Санкт-Петербурге и на федеральной территории “Сириус” в Сочи.

Действует эксперимент до 31 декабря 2024 года. По закону, размер курортного сбора не должен превышать 100 рублей в сутки.

город Горняк

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