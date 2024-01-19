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54 млн руб. курортного сбора планирует получить Алтайский край в 2024 году

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54 млн руб. курортного сбора планирует получить Алтайский край в 2024 году

Власти края планируют получить курортный сбор минимум на уровне 2023 года

Власти Алтайского края планируют в 2024 году получить курортный сбор минимум на уровне прошлого года, а именно – не меньше 54,4 млн рублей, сообщает ИА «Амител» со ссылкой на ТАСС.

Если сравнить показатели предыдущих лет, то год от года размер курортного сбора только рос: в 2021 году край заработал 30 млн рублей, а в 2022-м – уже около 50 млн. Таким образом, показатель 2023 года вырос на 8,8%.

– Рост собираемости курортного сбора относительного прогнозного показателя повлек увеличение спроса на внутренние туристические направления (в частности, курорт Белокуриха), а также продолжительности пребывания туристов в коллективных средствах размещения, – пояснили в управление по развитию туризма и курортной деятельности края.

Алтайский край участвует в эксперименте по взиманию курортного сбора с 2018 года. В целом за это время в бюджет региона поступило свыше 220 млн рублей, из которых на благоустройство направили около 150 млн рублей.

Ранее «БР» писал о том, что на благоустройство курортной инфраструктуры Белокурихи в 2024 году планируют направить более 100 млн рублей.

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