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54 страны потратили более $203 млрд на военную помощь Украине

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54 страны потратили более $203 млрд на военную помощь Украине

В интересах ВСУ работали наемники, а также техника США и других стран НАТО

Военную помощь Украине оказывают 54 страны, потратив уже более $203 млрд, сообщает РИА Новости. 

Так, в зону специальной военной операции с ее начала прибыло более 13 тысяч наемников, сейчас осталось 1,9 тысячи – остальные боевики либо сбежали, либо уничтожены.

Также в интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и других стран НАТО и около 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink. 

21 декабря 2023 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подвел итоги проведения спецоперации в 2023 году и назвал главной достигнутой задачей отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины. Герасимов при этом отметил, что ВСУ не оставляют попыток совершения ядерного терроризма, а также регулярно обстреливают населенные пункты РФ, применяя запрещенные кассетные боеприпасы.

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Взято отсюда

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