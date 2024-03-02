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55 единиц техники чистят дороги Барнаула 2 марта

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Работы также проходят на тротуарах, остановках, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам

55 единиц техники чистят дороги Барнаула 2 марта

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 2 марта в уборке улиц от снега и наледи задействовали 55 единиц техники и 118 дорожных рабочих, сообщает мэрия.

Работы проходят на дорогах, тротуарах, остановках, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам по различным улицам и проспектам.

Минувшей ночью в этих же работах участвовала 101 спецмашина.

По прогнозу синоптиков, днем в субботу в Барнауле потеплеет до -2 градусов, также ожидается небольшой снег.

новости Локтевский

Источник

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