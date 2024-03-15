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Пластиковые окна в Горняке

55-летний ретрокабриолет Cadillac DeVille продают в Бийске за 3,7 млн рублей

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Размер и пропорции этого Cadillac впечатляют: его длина составляет 5,7 метра. Светлый салон автомобиля в хорошем состоянии, а крыша закрывается с помощью кнопки

Золотой ретрокабриолет 1969 года выпуска Cadillac DeVille выставили на продажу в Бийске. Мощность этой модели составляет 375 “лошадей”. Объявление опубликовано на drom.

“Едет отлично, как яхта. Авто на полном ходу, летом ездил в Горный”, – пишет владелец машины.

В автомобиле установлена коробка-автомат, объем двигателя составляет 7,7 литра. Кроме того, в машине есть круиз-контроль, климат-контроль, доводчик багажника, стеклоподъемники, а багажник и крыша открываются с кнопки.

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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