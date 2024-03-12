550 млн рублей вложат в барнаульский завод «Сибэнергомаш»

На эти средства планируется реализовать краткосрочный план модернизации завода.

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Группа компаний «ЕКС» инвестирует около 550 миллионов рублей в «Сибэнергомаш-БКЗ», сообщает «Коммерсантъ». На эти деньги планируют провести модернизацию завода: перевооружить станочный парк, а также закупить новое оборудование, в том числе технического контроля и отдела автоматизации.

ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» является одним из крупнейших в России производителей котельного оборудования. Заводом владеет московская компания ООО «Стройэнергоактив», связанная с ГК «ЕКС». В 2022 году барнаульское предприятие было приобретено за 1,3 млрд рублей.

Взято отсюда.

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