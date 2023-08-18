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56 человек отравились шаурмой во Владимире

редактор01 mins

У пострадавших наблюдается клиническая картина средней тяжести, о летальных случаях не сообщается

Фото: unsplash.com

56 человек, в том числе 13 детей, отравились шаурмой во Владимире. По предварительным результатам лабораторных исследований, причиной стала сальмонелла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

На 18 августа выявлено 23 новых случая заболевания, которые связаны с продуктом. У пострадавших наблюдается клиническая картина средней тяжести, о летальных случаях не сообщается.

Сейчас в отношении пяти точек по продаже шаурмы проводятся контрольно-надзорные мероприятия. Пищевую продукцию из них полностью изъяли. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”). По одной из версий, для приготовления использовали некачественные продукты.

Как отмечали в управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, мясо поступало в торговые точки без ветеринарных сопроводительных документов. Сами предприятия не были зарегистрированы в информационной системе ФГИС “Меркурий”. Это нарушения законодательства при обороте продукции животного происхождения. 

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