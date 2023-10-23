57-й летний россиянин случайно задушил 83-летнюю партнершу во время секса
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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Иваново 57-летний житель попал под суд после того, как случайно задушил во время любовных утех свою 83-летнюю партнершу. Пишет МК.
Как сообщается на сайте Ивановского областного суда, весной этого года пара отдыхала вместе и распивала спиртные напитки. Затем было принято решение продолжить вечер в любовных объятиях.
В какой-то момент мужчина применил эротические удушение партнерши фрагментом ткани, но рассчитал усилий и пожилая женщина скончалась.
В итоге суд признал его виновным в причинение смерти по неосторожности и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ. При этом в доход государства будет удерживаться 10% зарплаты осужденного.
ФОТО: PIXABAY.COM.
город Горняк