5779 операций выполнили в Алтайском краевом онкологическом диспансере в 2023 году

Больше всего проведено операций на органах грудной клетки, в брюшной полости и в отделении головы и шеи.

Источник фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Число органосахранных операций выросло почти в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Такие операции позволяют избегать ненужные хирургических вмешательств. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

«Операция нужна почти всегда. Все, чего в организме быть не должно, все, что несет потенциальную угрозу для жизни человека — это должно быть физически удалено. Это одна из аксиом онкологии», — рассказал заместитель главного врача алтайского онкодиспансера по хирургической помощи Алексей Марьин.

Минздрав края отмечает, что хирургия в настоящее время во всем мире признана основным радикальным методом лечения злокачественных опухолей.

Взято отсюда.

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