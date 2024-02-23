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58 человек сбили на дорогах Алтайского края в январе

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Госавтоинспекция напомнила о правила безопасности для пешеходов

58 человек сбили на дорогах Алтайского края в январе

Конус на асфальте / Фото: unsplash.com

За январь 2024 года в Алтайском крае произошло 57 наездов на пешеходов, в которых один человек погиб и 57 получили травмы, сообщили в МВД региона.

“Каждое третье дорожно-транспортное происшествие происходит по собственной вине пеших участников движения”, – подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД призывают пешеходов быть внимательнее и аккуратнее при пересечении проезжей части. Ходить нужно только по тротуарам, пешеходным дорожкам и обочинам, а по краю дороги — навстречу автомобилям.

Также инспекторы призывают использовать светоотражатели для одежды в темное время суток и не отвлекаться на наушники и телефон.

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Источник

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