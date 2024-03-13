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58 дронов за ночь: беспилотники вновь массово атаковали Россию

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БПЛА атакуют российские регионы второй день подряд

13 марта 2024, 14:27123Написать комментарий

58 дронов за ночь: беспилотники вновь массово атаковали Россию

Ночью и утром 13 марта российские регионы вновь массово атаковали беспилотники. По заявлениям Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили 58 БПЛА: 11 над Белгородской, 8 над Брянской, 29 над Воронежской, 8 над Курской, по 1 над Ленинградской и Рязанской областями.

В результате атаки в Рязанской области загорелся нефтезавод. Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Один беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Взрывом выбило несколько окон, обошлось без пострадавших. Еще один дрон попал в здание ФСБ, повреждены фасад и кровля, сообщает ТАСС.

Массовые атаки продолжаются второй день подряд. 12 марта Минобороны отчитывалось о 25 сбитых беспилотниках.

Владимир Путин в сегодняшнем интервью для «России 1» и РИА Новости прокомментировал попытки ВСУ атаковать регионы России в последние дни желанием помешать нормальному проведению выборов.

— Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе — это информационный эффект, — заявил Владимир Путин.

Украинские дроны атакуют российские регионы несколько дней подряд. Например, утром 12 марта от этого пострадали девять областей. Сразу после атаки БПЛА украинские ДРГ попытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей. Мы подробно рассказывали об этих событиях в нашем материале.

Взято Источник
13.03.2024

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