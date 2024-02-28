59 единиц техники чистят улицы Барнаула от снега и наледи 28 февраля

Аналогичные работы проводили в городе и прошедшей ночью

Уборка снега в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле днем 28 февраля в уборке улиц от снега и наледи задействовали 59 спецмашин и 130 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Они очищают тротуары, лестничные марши, подходы к пешеходным переходам и остановочные павильоны во всех районах города.

Минувшей ночью в аналогичных работах участвовало 97 единиц техники. Дороги чистили на улицах Пионеров, Профинтерна, Молодежной, Антона Петрова и многих других.

С начала зимнего сезона дорожники израсходовали 42,6 тыс. тонн песко-соляной смеси и 504 тонны песка, добавили в мэрии.

новости Локтевский



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