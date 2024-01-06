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6 января на большей части территории Алтайского края ожидается небольшой снег

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6 января на большей части территории Алтайского края ожидается небольшой снег

Местами метели

По прогнозу Алтайского гидрометцентра, 6 января на большей части территории Алтайского края ожидается небольшой снег, по югу мокрый снег, местами метели.

Температура днем -1…-6 градусов, по югу местами до +4 градусов. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в первой половине дня по югу местами порывы 15-20 м/с.

6 января в Бийске будет пасмурно, во второй половине дня возможен слабый снег. Температура днем от -3 до +1 градуса. Ветер юго-западный, 1-5 м/с, порывы до 10 м/с.

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Взято отсюда

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