Местами метели
По прогнозу Алтайского гидрометцентра, 6 января на большей части территории Алтайского края ожидается небольшой снег, по югу мокрый снег, местами метели.
Температура днем -1…-6 градусов, по югу местами до +4 градусов. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в первой половине дня по югу местами порывы 15-20 м/с.
6 января в Бийске будет пасмурно, во второй половине дня возможен слабый снег. Температура днем от -3 до +1 градуса. Ветер юго-западный, 1-5 м/с, порывы до 10 м/с.
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Взято отсюда