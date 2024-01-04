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6 января в Алтайский край доставят Мощи святителя Луки Крымского

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6 января в Алтайский край доставят Мощи святителя Луки Крымского

Мощи привезут в Камень-на-Оби

Ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) прибудет в Богоявленский мужской монастырь Камня-на-Оби по благословению правящего архиерея епископа Славгородского и Каменского Антония. Об этом сообщает издание “Каменские новости”. 

Ковчег с частицей мощей и их торжественная встреча состоится 6 января в 15:00 часов.

В дни пребывания мощей – с 6 по 21 января – в Богоявленском монастыре будет открыт храм с 10:00 утра до 18:30 часов.

Ежедневно с 12:00 часов будут совершаться молебны Луке Крымскому, там можно будет подать записки о своих близких и помолиться. 

А 19 января в 9:00 часов утра Божественную литургию возглавит правящий архиерей епископ Антоний. 

Напомним, что Лука Крымский был российским и советским религиозным деятелем, врачом-хирургом, ученым и духовным писателем. Он был репрессирован и находился в ссылке 11 лет. В 2000 году Луку Крымского канонизировали как священноисповедника. Епископ умер в 1961 году. 

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