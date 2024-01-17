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60 тыс. руб. выплатит бийская компания владельцам популярного аниме “Наруто”

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60 тыс. руб. выплатит бийская компания владельцам популярного аниме "Наруто"

Суд частично удовлетворил требования компании из Страны восходящего солнца

В споре между бийской и японской компанией, который возник из-за персонажей известного аниме “Наруто”, арбитражный суд Алтайского края встал на сторону Японии. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда. 

Напомним, что изначально японская компания требовала от бийского предпринимателя 150 тыс. руб. за использование без разрешения изображений героев аниме. Однако требования компании из Страны восходящего солнца суд удовлетворил частично, оценив ущерб в 60 тыс. руб. 

В материалах суда по-прежнему не указано, какое именно использование образов персонажей навлекло гнев японцев, но сказано о том, что имеются вещественные доказательства. Судя по данным из открытых источников, бийская компания занимается торговлей сразу несколькими категориями товаров: телекоммуникационное оборудование, текстильные изделия и аудио- и видеотехника. 

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Взято отсюда

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