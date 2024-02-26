600 студентов Алтайского государственного медицинского университета станут помощниками врачей скорой медицинской помощи

В Алтайском государственном медицинском университете для студентов V курса Института клинической медицины была введена практика «Помощник врача скорой медицинской помощи».

«Данная практика поможет студентам-медикам не только улучшить знания клинических рекомендаций по неотложной и экстренной помощи, узнать, как работает служба скорой медицинской помощи, поработать совместно с врачами подстанций, под их контролем проверить свои умения в оказании экстренной и неотложной помощи, получить представление о маршрутизации больных, но и выполнить очень важную миссию – оказать поддержку и помощь здравоохранению Алтайского края и города Барнаула в части оказания неотложной помощи. Именно поэтому в самый пиковый зимне-весенний эпидемический период около 600 обучающихся 5 курса плечом к плечу со своими старшими коллегами будут спасать жизнь и здоровье наших земляков», – комментирует ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

Такая уникальная практика позволит старшекурсникам медицинского университета применять все полученные обширные теоретические знания, отрабатывать навыки взаимодействия в команде и молниеносно принимать решения, считает руководитель практики, заведующий кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии с курсом ДПО профессор Елена Клестер.

«Практика на скорой помощи открывает для студентов новую сторону профессии и выводит умения по оказании экстренной помощи на совершенно новый уровень. Более того, уже после нескольких вызовов многие студенты выразили желание после окончания вуза работать в скорой помощи», – уточняет Елена Клестер.

По мнению заведующего подстанцией Новоалтайской СМП Евгения Казанцева, скорая помощь испытывает кадровый голод и приходит старшекурсников – это настоящий глоток свежего воздуха: «Такая практика позволит ребятам присмотреться к работе врача скорой медицинской помощи и, возможно, выбрать ее как свою специализацию, а нам – приобрести квалифицированные кадры. Тем более, эти студенты уже погружены в профессию, и наша задача направить их в нужное русло оказания неотложной и экстренной помощи».

Взято отсюда.

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