61-летний бийчанин стал призером конкурса РФ в номинации “оформление справок”

Мужчина занял почетное третье место

По информации отделения Социального фонда России по Алтайскому краю, бийчанин стал третьим в своей номинации во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету!», направленному на повышение компьютерной грамотности старшего поколения.

Впервые он состоялся еще, в 2015 году, и с тех пор участниками компьютерных состязаний среди пенсионеров стали свыше 35 тысяч представителей 79 регионов России. На рассмотрение жюри в 2023 году поступило более 5,5 тысячи заявок из 77 регионов России. Из них 5300 работ прошли отбор и были допущены к участию в конкурсе.Представители Алтайского края направили 46 работ – две из них заняли призовые места.

Третье место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» жюри присудило 61-летнему бийчанину Евгению Порубову. Евгений Евгеньевич в работе «Польза технологий» поделился своим опытом регистрации на портале госуслуг для оформления справок.

Все победители получили ценные подарки.

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Взято отсюда