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62-летний преподаватель Алтайского госуниверситета принял участие в Мумбайском марафоне

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62-летний преподаватель Алтайского госуниверситета принял участие в Мумбайском марафоне

Александр Агишев в январе этого года отправился в Индию и успешно преодолел там дистанцию в 42 км.

Александр преподает физкультуру уже больше 30 лет и столько же участвует в беговых марафонах. Четыре года назад его мечтой было попасть на марафон в Индию. В прошлом году он приблизился к этой цели и поучаствовал в Мумбайском марафоне, не уезжая из Барнаула. Александр пробежал полумарафон дистанционно – в парке. А в этом году его мечта наконец исполнилась, и в январе он отправился в Индию. Мумбайский марафон считается одним из главных марафонских соревнований в Азии и входит в топ-10 мировых марафонов. Александр готовился к нему год и во время дистанции показал хороший результат. В свои 62 года он преодолел расстояние в 42 километра всего за четыре часа. Среди 1762 участников в его возрастной группе он стал одним из лучших. Занял 17 место. Секретом своего успеха марафонец охотно делится и говорит, что помимо тренировок и правильного выполнения упражнений, важна и жажда цели. Ну а сейчас Александр продолжает тренировать не только себя, но студентов. Благодаря спорту, Александр смог завоевать награды и побывать в разных уголках нашей планеты. Он был в Швеции, Таджикистане, Беларуси и Вьетнаме. На его счету 27 международных марафонов.

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда.

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