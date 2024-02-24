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62-летний преподаватель физкультуры из Барнаула пробежал Мумбайский марафон

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Этот марафон считается одним из главных марафонских соревнований в Азии и имеет статус шоссейных гонок World Athletics Gold Label

Преподаватель Алтайского госуниверситета Александр Агишев принял участие в Мумбайском марафоне, сообщает пресс-служба вуза.

62-летний доцент кафедры физического воспитания АлтГУ не только пробежал 42 км, но и стал одним из лучших в своей группе – 60-64 года.

“Я давно мечтал пробежать этот марафон. В прошлом году принял в нем участие заочно: зарегистрировался, организаторы прислали мне специальную программу для смартфона, я бежал половину дистанции в Барнауле, засекая результаты по часам. В этом году я подготовился и решил бежать уже очно, – рассказал педагог.

Всего в марафоне участвовало более 58 тысяч спортсменов со всего мира. Усложняла ситуацию жара – в тот день в Мумбаи было +27 градусов, спортсмены бежали по асфальту.

Как говорит Александр Агишев, сыграло на руку то, что забег начался в 5 часов утра, и бегуны успели преодолеть дистанцию до солнцепека.

На счету Агишева это уже 27-й марафон, сертифицированный международными сертификатами.

Ранее в Германии стартовали продажи журнала Paris.24 с тремя вариантами обложки. На всех – уроженка Барнаула, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике 17-летняя Дарья Варфоломеева.

Взято отсюда

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