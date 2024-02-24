62-летний физрук из Барнаула пробежал марафон в Индии

В своей возрастной категории Александр Агишев занял 17-е место

Александр Агишев / Фото: пресс-служба АлтГУ

62-летний доцент кафедры физического воспитания АлтГУ Александр Агишев поучаствовал в Мумбайском марафоне 21 января, сообщили в пресс-службе вуза.

Агишев оказался единственным участником из Алтайского края. В его возрастной группе – 60-64 года – было 1762 спортсмена, а сам Агишев по итогам забега оказался 17-м, пробежав 42 км 195 м за 4 часа 11 минут и 26 секунд на 27-градусной жаре.

“Я доволен своим результатом… Сыграло на руку то, что забег начался в 5 часов утра, и мы успели преодолеть дистанцию до солнцепека”, – сказал спортсмен.

На счету Александра Агишева это уже 27-й марафон, подтвержденный международными сертификатами.

Ранее известный барнаульский легкоатлет Юрий Клопцов и спортсмен-любитель Татьяна Бондарева рассказали, зачем бегают марафоны и как это изменило их жизнь.

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