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632 работника культуры Алтайского края прошли бесплатное обучение в 2023 году

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632 работника культуры Алтайского края прошли бесплатное обучение в 2023 году

632 работника культуры Алтайского края прошли бесплатное обучение в 2023 году

Обучение специалистов по программам повышения квалификации организуется в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

В 2023 году курсы повышения квалификации проходили как в очном так и в дистанционном формате на базе 17 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров при ведущих творческих вузах страны. В их числе, Санкт-Петербургский и Московский институты культуры, Российская государственная библиотека, Академия хорового искусства имени В.С. Попова, Сибирский институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, Московская академия хореографии, Российская академия музыки имени Гнесиных, ГИТИС и ВГИК.

Обучение было организовано по всем направлениям работы учреждений культуры : в области музыкального, художественного, хореографического искусства, библиотечного, музейного дела и кинематографии, культурно-досуговой и проектной деятельности и др.

В основном, занятия проходили в дистанционном формате. Но были организованы и очные мастер-классы с преподавателями. Так, в апреле прошлого года очные курсы для педагогов хореографии провел в Барнауле декан исполнительского факультета, п рофессор кафедры классического и дуэтного танца Московской государственной академии хореографии, заслуженный артист России Андрей Алферов. Слушатели отметили, что программа была интересна и насыщена теоретическим материалом и практическими занятиями.

«Мы в восторге от мастер-класса Андрея Алферова. Весь методический материал сейчас применяю в своей работе. Спасибо организаторам и нацпроекту за возможность принимать участие в таких мастер классах и повы шать свое мастерство», – отметила преподаватель Тальменской детской школы искусств Наталья Лещенко.

Добавим, планируется, что в 2024 году еще более 600 работников сферы культуры Алтайского края смогут бесплатно повысить свою квалификацию в рамках нацпроекта.

Взято отсюда.

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