65 лет назад в Барнауле открылся Государственный художественный музей Алтайского края

Его открытие совпало с началом работы передвижной выставки Третьяковской галереи. Подробнее об истории культурного учреждения расскажет Анна Казанцева.

Источник фото: Катунь 24

Музей изобразительных и прикладных искусств открылся в 1959 году. В будущем он вырастет до известного всем Государственного художественного музея Алтайского края.

На самом деле, история художественного музея началась еще начале 19 века. Тогда на базе единственного Барнаульского музея, наряду с картинами русских академиков живописи, было несколько работ знаменитых мастеров западноевропейских школ. Это подмечали иностранцы, посещавшие наш город в 19 веке. Такая богатая коллекция по большей части была собрана руками Петра Козьмича Фролова, который был начальником Алтайского горного округа.

Позднее, уже в начале 20 века, открылся музей живописной культуры. В 1921 году он располагался в церкви Дмитрия Ростовского.

По воспоминаниям очевидцев, начиная с паперти висели картины школы Пуссена, а также Рубенса, Ван-Дейка, Ротари, Антропова, а на клиросе и в алтаре — Кандинский, Малевич, Розанова, Гончарова, Ларионов и многие другие художники. В конце 1930-х годов музей лишился государственного финансирования, произведений передавалась из одного учреждения в другое и вскоре следы музейной коллекции окончательно затерялись.

Наконец, 31 декабря 1958 года был подписан приказ управления культуры алтайского горисполкома «Об открытии в г. Барнауле музея изобразительных и прикладных искусств». Большую помощь в создании музея оказало министерство культуры. Кроме того, комплектованию музея помогали Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Исторический музей и краеведческие музеи Алтая.

Кстати, открытие музея совпало с началом работы передвижной выставки Третьяковской галереи. В наши дни коллекция художественного музея находится богатое собрание русского искусства с 16 по 21 век, а также уникальные произведения первых художников Алтая и сибирских икон. Сейчас музей занимается не только экспонированием произведений искусств, но и ведет активную научно-исследовательскую деятельность.

Взято отсюда.

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