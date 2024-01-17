65 лет супружеской жизни отпраздновали супруги Зотовы из Алтайского края

Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своём Telegram-канале.

Источник фото: Виктор Томенко

Юрий Петрович и Алла Борисовна познакомились в конце 50-х на котельном заводе. Вместе проработали более 40 лет: он инженером-наладчиком в конструкторском бюро, она инженером-исследователем на аэродинамической станции. Супруги — ветераны труда.

У Юрия Петровича и Аллы Борисовны родились сын и дочь, они вырастили трёх внуков. В свои 90 лет супруги остаются активными и молодыми душой: много читают, гуляют, следят за новостями.

Взято отсюда.

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