65 молодых педагогов Алтайского края получили подъемные в 2023 году

В Алтайском крае предусмотрены единовременные выплаты молодым педагогам при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации. Ежегодно на эту меру поддержки направляют 16 млн рублей. В 2023 году деньги получили еще 65 выпускников.
Программа разработана с целью омоложения кадрового состава отрасли. Подъемные мотивируют молодых специалистов работать по профильному образованию, а также поддерживают финансово начинающих педагогов в начале карьеры.
В настоящее время размер единовременной выплаты варьируется от 10 до 250 тысяч рублей. Только в 2023 году эту сумму увеличили в 12 муниципальных образованиях. По итогам года наибольшие подъемные выплачивают в Павловском (250 тысяч рублей), Залесовском (200 тысяч рублей), Краснощековском (170 тысяч рублей), Шипуновском (150 тысяч рублей) районах.
По 100 тысяч рублей получат молодые учителя в Курьинском, Змеиногорском, Завьяловском, Целинном, Благовещенском, Шелаболихинском районах и Заринске. Кроме того, активно работает в этом направлении еще 21 муниципальное образование, где подъемные составляют 50–70 тысяч рублей, но кроме этого предусмотрена частичная или полная компенсация средств за арендованное молодыми педагогами жилье.
Еще читают
Взято отсюда.
алтай 2023 новости , ,