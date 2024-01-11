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65 молодых педагогов Алтайского края получили подъемные в 2023 году

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65 молодых педагогов Алтайского края получили подъемные в 2023 году

В Алтайском крае предусмотрены единовременные выплаты молодым педагогам при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации. Ежегодно на эту меру поддержки направляют 16 млн рублей. В 2023 году деньги получили еще 65 выпускников.

Программа разработана с целью омоложения кадрового состава отрасли. Подъемные мотивируют молодых специалистов работать по профильному образованию, а также поддерживают финансово начинающих педагогов в начале карьеры.

В настоящее время размер единовременной выплаты варьируется от 10 до 250 тысяч рублей. Только в 2023 году эту сумму увеличили в 12 муниципальных образованиях. По итогам года наибольшие подъемные выплачивают в Павловском (250 тысяч рублей), Залесовском (200 тысяч рублей), Краснощековском (170 тысяч рублей), Шипуновском (150 тысяч рублей) районах.

По 100 тысяч рублей получат молодые учителя в Курьинском, Змеиногорском, Завьяловском, Целинном, Благовещенском, Шелаболихинском районах и Заринске. Кроме того, активно работает в этом направлении еще 21 муниципальное образование, где подъемные составляют 50­–70 тысяч рублей, но кроме этого предусмотрена частичная или полная компенсация средств за арендованное молодыми педагогами жилье.

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Взято отсюда.

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