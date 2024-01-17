65 счастливых лет прожили вместе супруги Зотовы

Насколько важны в семье уважение, доверие и поддержка хорошо знают супруги Зотовы Юрий Петрович и Алла Борисовна. Год семьи для них начался с 65-летнего юбилея супружеской жизни. Свой брак они зарегистрировали больше полувека назад – 10 января 1959 года. Молодыми людьми они приехали в Барнаул трудоустраиваться на Котельный завод после института по распределению. Познакомились будущие супруги осенью 1958 года через общих друзей-коллег по работе. Как сказал юбиляр: «Аллочка была самой красивой девушкой общежития». Для обоих супругов работа на Котельном заводе стала единственной записью в трудовой книжке. Более 40 лет они трудились на предприятии. Юрий Петрович – инженером-наладчиком в конструкторском бюро, Алла Борисовна – инженером-исследователем на аэродинамической станции. Оба – ветераны труда, а юбиляр – лауреат премии Совета Министров. Супруги воспитали сына и дочь, вырастили троих внуков. В свои 90 лет – активные и молодые душой – много читают, гуляют, следят за новостями. Дома, в семейной обстановке юбиляры поставили подписи в Книге записи юбиляров семейной жизни, поздравили друг друга поцелуем. Начальник отдела ЗАГС № 2 по городу Барнаулу Ольга Кухтицкая поздравила юбиляров с замечательным событием, пожелала долгой счастливой супружеской жизни и вручила поздравительное письмо Губернатора Алтайского края Виктора Томенко и юбилейное свидетельство. Со словами искреннего уважения к супружеской паре и поздравлениями обратилась заместитель главы администрации Октябрьского района города Барнаула по социальным вопросам Галина Бровко. Она вручила юбилярам Поздравительный адрес с пожеланием семейного счастья и благополучия и памятный подарок.

Взято отсюда.

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