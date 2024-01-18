66-летний житель Москвы надругался над 22-летним другом своей дочери

Молодой человек призвал наказать отца своей подруги

16 января 22-летний москвич обратился с заявлением в полицию на отца своей подруги, обвинив его в надругательстве, сообщает “Рен ТВ”.

По словам источника, знакомого с произошедшей ситуацией, 15 января молодой человек пришел в гости к подруге, где находился отец девушки.

“Мужчина решил выпить вместе с кавалером дочери. В итоге застолье закончилось изнасилованием. Молодой человек утверждает, что отец подруги надругался над ним”, – рассказал собеседник.

На следующий день парень написал заявление в полицию, призвав наказать отца подруги.

66-летнего мужчину задержали. По данному факту проводится проверка.

По данным Baza, мужчина, изнасиловавший парня своей дочери в Москве, объяснил свой поступок проблемами с женой. Кроме того, насильник, вероятно, перепутал молодого человека с подругой своей дочери — в тот вечер они отдыхали втроем.

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Взято отсюда